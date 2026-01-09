100 milyarlık yatırımın temelini attı

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin havacılık altyapısını güçlendirecek ve küresel rekabet gücünü ileri taşıyacak kapsamlı bir yatırım hamlesini hayata geçirdi. Bayrak taşıyıcının 2033 vizyonu doğrultusunda şekillenen bu stratejik adım kapsamında, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok noktada toplam yatırım değeri 100 milyar TL’yi aşan 8 yeni tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve THY iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.





YENİ 8 PROJEYLE 26 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Törende konuşan Uraloğlu, Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi ve dünyanın en büyük kargo terminali olacak SmartIST’in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam 8 dev projenin temelinin atılmasıyla, Türkiye’nin havacılıkta yeni bir eşiği geride bırakacağını belirtti. Uraloğlu, “Gökyüzüne damga vuran bir atılımla, havacılığın zirvesinde yeni bir sayfa açarak, Bayrak taşıyıcımızın kanatlarını daha da güçlendirerek. 2026’ya kararlı ve iddialı bir başlangıç yapacağız. Bugün temelini attığımız 8 proje de THY'nin bu muhteşem yükselişini taçlandıracak, dünyanın bir numaralı hava yolu şirketi olma hedefine atılan güçlü adımlardır” dedi.





MOTOR BAKIMINDAN YILDA 1,5 MİLYAR DOLAR GELİR

Hava kargo terminali SmartIST’in çalışmaları başlayan ikinci fazıyla da tesisin kullanım alanın artacağına dikkat çeken Uraloğlu şöyle devam etti: “2,2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesi 4,5 milyon tona çıkarak Turkish Cargo’yu küresel liderliğe taşıyacaktır. Bu projeler, sadece Türk Hava Yolları’nın değil, Türkiye ekonomisinin de kanatlarını daha da güçlendirecektir. Toplam 100 milyar liralık bu dev yatırımlar kapsamında 2026 yılında 26 bin kişiye yeni iş imkânı sunulacak ve havacılık ekosistemimiz büyümeye devam edecektir.” Uraloğlu, Rolls-Royce ile yapılan iş birliğiyle Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi olacağını belirterek, “Tesisimizin yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşarak THY’ye yıllık 1,5 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz” diye konuştu.





144 MİLYAR DOLARLIK HAVACILIK VİZYONU

2033 hedefleri doğrultusunda yalnızca filoyu değil, bu filoyu taşıyacak güçlü bir altyapıyı da aynı kararlılıkla geliştirdiklerini vurgulayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "100 milyar TL’yi aşan bu yatırım hamlesi, küresel rekabet gücümüzü pekiştirirken Türkiye’yi dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Bu yatırımlar, tüm fazları tamamlandığında 36 binin üzerinde istihdam sağlayacaktır. Bu adımlarla sadece tesisler değil, ülkemiz ekonomisi ve havacılığının geleceği için güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz. Bugün şirketimizin ülkemiz ekonomisine olan katkısı 65 milyar dolarken, 2033’te hedeflediğimiz zirveye ulaştığımızda bu rakam 144 milyar dolara ulaşacak" dedi.





KARGO, İKRAM VE TEKNIK BAKIM ÜSSÜ

Türk Hava Yolları; kargo, teknik bakım ve ikram alanlarında küresel liderliği hedefleyen kapsamlı yatırımları hayata geçiriyor. Yıllık 4,5 milyon ton kapasiteye ulaşacak Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesi, tamamlandığında dünyanın en büyük hava kargo merkezlerinden biri olacak. Günlük 500 binden fazla kişiye hizmet verecek kapasitedeki THY Ana İkram Binası, dünyanın en büyük uçak içi ikram tesisleri arasında yer alacak. Avrupa’nın en büyük yeni nesil geniş gövde uçak motor bakım merkezlerinden biri olacak THY Teknik A.Ş. Motor Bakım Merkezi’nin ise 2027’de tamamlanması planlanıyor. 2026’da devreye girmesi öngörülen e-ticaret. Kompleksi, kapıdan kapıya entegre kargo çözümleriyle lojistik gücü artıracak. İstanbul Veri Merkezi ve Uçuş Eğitim Merkezi yatırımları ise dijital altyapı ve insan kaynağını güçlendirecek.



