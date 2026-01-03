THY'den 100 milyar TL yatırım

Türk Hava Yolları (THY), 100 milyar TL değerindeki yatırımların temelini haftaya atacak. İstanbul Havalimanı'nda yükselecek yatırımlar arasında modern teknoloji tesisleri ve dünyanın en büyük kargo terminali gibi projeler bulunuyor. Yeni yatırımlar kapsamında, 4,5 milyon ton kapasiteye sahip dünyanın en büyük hava kargo terminali ile günlük 500 bin ikram kapasitesine sahip dünyanın en büyük uçak içi ikram tesisi faaliyete geçiriliyor. Bu adım, Türkiye’nin hem lojistik hem de uçak içi hizmetlerde küresel ölçekte söz sahibi olmasını sağlayacak.

Havacılık sektörüne kazandırılacak yeni yetkinlikler için modern eğitim tesisleri devreye giriyor. Böylece sektörde nitelikli iş gücü artırılırken, yeni becerilerin geliştirilmesi için de kapsamlı fırsatlar sunulacak. THY, teknoloji altyapısında da önemli yatırımlar yapıyor. 2026’da açılacak iki yeni veri merkezi ile şirketin mevcut teknoloji kapasitesi tam 5 katına çıkarılacak. Ayrıca Avrupa’nın en büyük yeni nesil geniş gövde motor bakım merkezi de hizmete girerek bölgesel liderliği pekiştirecek. Yeni yatırımlar aynı zamanda istihdama da büyük katkı sağlayacak. 2026 yılında 26 bin kişiye yeni iş imkânı sunulacak ve havacılık ekosistemi büyümeye devam edecek.