Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Temassız ödemelerde limit sınırı değişti: Yeni dönem 15 Ocak'ta başlıyor

Temassız ödemelerde limit sınırı değişti: Yeni dönem 15 Ocak'ta başlıyor

16:062/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara ilettiği düzenlemeyle, kart ve mobil cihazlarla yapılan temassız işlemlerde şifre girilmeden ödeme yapılabilecek üst sınır artırıldı. Yeni uygulama, 15 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi. Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Avrupa'da limit genellikle 50 avro

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.




#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
#kredi kartı
#temassız ödemeler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konutları ne zaman teslim edilecek? İşte ilk teslimat için verilen tarih