Hükümetten kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik yeni bir açıklama geldi. Bu durum, "Yeni bir borç yapılanması mı geliyor?" sorusunu sormaya neden oldu. Hükümet, kredi kartı borçlarına yönelik çözüm bulmak amacıyla bir süredir çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgilere göre, gündemde olan en güçlü seçenek, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması. Geçtiğimiz günlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdi.