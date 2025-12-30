Kredi kartı olanlar hemen e-Devlet'e baksın: Geriye dönük para iadesi yolu açıldı

2026 yılına girerken kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik uyarılar peş peşe geldi. Bankaların yıl sonu aidat kesintileri ve puan silme işlemleri için geri sayım başlarken, milyonlarca vatandaşa 'geriye dönük iade' yolu açıldı. Uzmanlar, kullanılmayan puanlar ve haksız kesilen aidatlar için şubeye gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemlere dikkat çekiyor. İşte cebinizi koruyacak o kritik detaylar...
2025 yılı sona ererken milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren kritik uyarılar geldi. Bankaların yeni yıl öncesi aidat kesintilerine hazırlandığı bu günlerde, uzmanlar e-Devlet üzerinden yapılabilen "geriye dönük iade" başvurularına dikkat çekiyor.
1. Biriken puanlarınız yanabilir!
Yıl sonuyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri kartlarda biriken puanların akıbeti. Uzmanlara göre bu durum tamamen imzaladığınız sözleşmeye bağlı.
Sözleşmeyi kontrol edin: Eğer banka sözleşmesinde "Puanlar her yılın sonunda silinir" ibaresi yer alıyorsa, 2025 bitmeden bu puanları harcamanız gerekiyor. Aksi takdirde 2026'ya girdiğinizde puanlarınız silinmiş olabilir.
2. Aidatsız kart teklif edildi mi?
Bankaların kart aidatı tahsil etmeye hazırlandığı bu dönemde, tüketici hakları konusunda önemli detaylar öne çıkıyor.
Zorunluluk Kuralı: Uzmanlar, bankaların tüketicilere ücretli kartın yanında mutlaka "aidatsız kredi kartı" seçeneğini de sunmak zorunda olduğunu belirtiyor.
Ödeme zorunluluğu yok: Eğer banka size aidatsız bir alternatif sunmadıysa, kart aidatı ödemek zorunda değilsiniz.
Kullanılmayan kartlar: Hiç kullanılmayan, kenarda duran kredi kartları için aidat talep edilmesi veya ekstra borç çıkarılması hukuka uygun bulunmuyor.
3. E-Devlet üzerinden geriye dönük iade imkanı
Haksız kesintilere maruz kaldığını düşünenler için başvuru yolu artık çok daha kolay. Şubeye gitmeye gerek kalmadan, e-Devlet sistemi üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat edilebiliyor.
İade süreci nasıl işliyor?
Önce Bankaya Başvurun: Uzmanlar, iade talebi için öncelikle bankaya bir dilekçe ile başvurulmasını tavsiye ediyor.
Hakem Heyeti Adımı: Eğer bankadan kısa sürede olumlu dönüş (iade) alınamazsa, e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor.
Neler İstenebilir?
Tüketici yeterince aydınlatılmadıysa ve aidatsız kart seçeneği sunulmadıysa; geriye dönük ödenen tüm kart aidatları, haksız komisyonlar ve kesilen faiz ücretleri geri talep edilebiliyor.
Uzman Tavsiyesi: Kredi kartı alırken sözleşmeleri dikkatle okuyun. Eğer sözleşmede açık hüküm varsa ve size aidatsız kart alternatifi sunulmuşsa, aidat ödeme yükümlülüğünüz doğabilir. Ancak fahiş komisyonlar ve habersiz kesintiler için iade yolu her zaman açıktır