Kredi kartı olanlar hemen e-Devlet'e baksın: Geriye dönük para iadesi yolu açıldı

Hakem Heyeti Adımı: Eğer bankadan kısa sürede olumlu dönüş (iade) alınamazsa, e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor.





Neler İstenebilir?





Tüketici yeterince aydınlatılmadıysa ve aidatsız kart seçeneği sunulmadıysa; geriye dönük ödenen tüm kart aidatları, haksız komisyonlar ve kesilen faiz ücretleri geri talep edilebiliyor.





Uzman Tavsiyesi: Kredi kartı alırken sözleşmeleri dikkatle okuyun. Eğer sözleşmede açık hüküm varsa ve size aidatsız kart alternatifi sunulmuşsa, aidat ödeme yükümlülüğünüz doğabilir. Ancak fahiş komisyonlar ve habersiz kesintiler için iade yolu her zaman açıktır