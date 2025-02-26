Ticaret Bakanı Bolat'tan Finlandiya vurgusu: Türkiye olarak birlikte çalışmaya istekliyiz

“Türkiye-Finlandiya JETCO II. Dönem Toplantısı çerçevesinde Finlandiya Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sayın Ville Tavio ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Kamu ve özel sektör temsilcilerimizin katkısı ile Finlandiya ile giderek gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağına inandığım görüşmemiz kapsamında karşılıklı yatırımları artırma ve ikili ticaret hacmini dengeli bir şekilde artırma hususunda görüş birliğine vardık. Ülkemizin en önemli ticari ortağı olan Avrupa Birliği ve üye ülkelerle iş birliğini çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bu çerçevede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin küresel alandaki iş birliğimize de önemli katkılar yapacağı inancındayız. Türkiye olarak, Finlandiya ile müteahhitlik ve teknoloji alanında iş birliği yapmaya ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve altyapı projelerinde birlikte çalışmaya istekliyiz”