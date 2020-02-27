Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcandan maske fiyatlarına ilişkin açıklama 8 firmayla ilgili şikayet geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan'dan maske fiyatlarına ilişkin açıklama: 8 firmayla ilgili şikayet geldi

Ticaret Bakanı Pekcan'dan maske fiyatlarına ilişkin açıklama: 8 firmayla ilgili şikayet geldi

Ticaret Bakanı Pekcan, maske fiyatlarında artış hakkında, "Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik." dedi.

Haber Merkezi AA
Maske (Arşiv)
Maske (Arşiv)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske fiyatlarında artış hakkında, "Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik." dedi.

Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e bildirebilir

Pekcan, "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" açıklamasında bulundu.

Maske bitti fiyatlar uçtu
EKONOMİ
Maske bitti fiyatlar uçtu

"İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız"

Bakan Pekcan, "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek" ifadelerini kullandı.

Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
OYNAT 04:40
Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?


Tokat'tan dünyaya 'koronavirüs tulumu'
FOTOĞRAF 7
Title
Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan korona virüse hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı.
Title
Tokat'ın Turhal ilçesinde, kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı.
Title
1 milyon adet tulum siparişi ​ ​ Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, korona virüsünden korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin'den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti. Bin adet başladıkları tulum üretimi siparişlerinin 1 milyona çıktığını belirten Aktaş, siparişlere yetişmek için çift vardiya çalışmaya başladıklarını söyledi.
Title
Tek kullanımlık olan tulumun dışarıdan gelen etkene karşı koruyucu özelliği olduğunu belirten Aktaş, “Laminasyonlu kumaşın dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karı koruyucu özelliği var. İçeriden dışarıya nefes alabilir özellikli bir kumaş. Lamineli tulum diyoruz dedi.
Title
Çin'den talep var ​ ​ Yoğun talebi karşılamak için partnerler edindiklerini ifade eden Aktaş, “Türkiye'de birçok ilden üretime destek olarak yardım alıyoruz. Daha çok Çin'den talep var. Çin'de bu sıkıntıyı gören diğer ülkeler kendi eksikliklerinin farkına vardı. Şuanda bütün ülkeler diyebilirim ki stok edinmek istiyor. Bu kıyafeti envanterinde bulundurmak istiyor. O nedenle bizler de çalışmalarımızı çok hızlandırdık. Çift vardiya çalışıyoruz. İş verdiğimiz ortaklarımızdan da çift vardiya yapmasını talep ediyoruz. Tulum fiyatları ilgi olduğu için arttı ama biz makul fiyatlarda yapıyoruz diye konuştu.
Title
Title
Tokat'tan dünyaya 'koronavirüs tulumu'
Tokat'ta giysi üretimini bırakarak korona virüsüne karşı koruyucu tulum üretmeye başlayan tekstil fabrikası, siparişleri karşılamak için vardiya sayısını artırdı.

Yolsuzluk soruşturması başkana uzandı

Yolsuzluk soruşturması
başkana uzandı

​Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.
İrandakiüst düzey yetkili de yakalandı

İran'daki
üst düzey yetkili de yakalandı

​Ülkede koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.
Derbinin faturası belli oldu

Derbinin
faturası belli oldu

​Fenerbahçe'den 3 isme men cezası çıktı.
Küresel ısınma <br>çocukların gündeminde

Küresel ısınma
çocukların gündeminde

​Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü yarın vizyona giriyor.
Türkiye'yi<br>Masonlar yönetti

Türkiye'yi
Masonlar yönetti

​Adnan Menderes'in sözleri Mason cemaatinin durumunu özetledi.
Belirli bir <br>noktaya geldik

Belirli bir
noktaya geldik

Bakan Akar'dan hava sahası açıklaması.
İdlib'de<br>gelişmeler lehimize

İdlib'de
gelişmeler lehimize

​Cumhurbaşkanı, siyaset akademisinin ilk dersinde konuştu.
Külliye'de kritik görüşme

Külliye'de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.
Görünmeden düşmanı tespit ediyor

Görünmeden düşmanı tespit ediyor

​ASELSAN tarafından üretilen sistem TSK'nın gücüne güç katıyor.
Geçici olarak<br>kayıt alınmayacak

Geçici olarak
kayıt alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Sektöre desteğimiz<br>devam ediyor

Sektöre desteğimiz
devam ediyor

​Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, açıklamalarda bulundu.
Balayında ses kaydını internete vermişler

Balayında ses kaydını internete vermişler

​TSK'ya sızan FETÖ'cülerden skandal itiraflar.
Süre dolduğunda<br>TSK görevini yerine getirecek

Süre dolduğunda
TSK görevini yerine getirecek

​AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Minik savaşçı

Minik savaşçı

Koronavirüsten iki hafta sonra kurtuldu.
8 firmayla ilgili şikayet geldi<br>

8 firmayla ilgili şikayet geldi

Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama.
18 kişi gözlem altında

18 kişi gözlem altında

Gürbulak Sınır Kapısında koronavirüs ile ilgili önemli açıklama.
Mayıs ayına <br>kadar ücretsiz

Mayıs ayına
kadar ücretsiz

THY'den iptal edilen seferlerle ilgili bilet iadesi açıklaması.
Katılım sigortacılığı hayatın her alanına dokunuyor
Ekonomi

Katılım sigortacılığı hayatın her alanına dokunuyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım esaslı BES ve katılım sigortacılığında farklı ürün çeşitliliğimizle hayatın her alanına dokunuyoruz. Eğitimden sağlığa katılımcılarımızın ihtiyaç duydukları her yerde yanlarında olduğumuzu gösterebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Çin ABD tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırıyor
Ekonomi

Çin ABD tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırıyor

ABD Tarım Bakanlığı, Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması kapsamında, kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu.
İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak
Ekonomi

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğinin neden olduğu sel ve taşkın felaketlerinin etkilerinin hissedildiği alanlardaki konutların boşaltılacağını ve buralarda yaşayan vatandaşları rezerv konutlara taşıyacaklarını bildirdi. Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarda 9 bin 43 binanın risk altında olduğu tespit edildi. Bu kapsamda diğer bölgelerde de devam eden risk tespit çalışmalarında ilk etapta Karadeniz bölgesinde risk altında bulunan binalar yıkılarak, buradaki vatandaşlar yapılacak 15 bin konuta taşınacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.