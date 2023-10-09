Ticaret Bakanlığı açıkladı: Manipülatif ilan paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı piyasa da denge unsurunu bozabilecek her türlü eylem ve fiiller ile ilgili inceleme ve denetimleri detaylı bir şekilde devam ettiriyor.





Bakanlık spekülatif fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlara yönelik yaptığı tespitlerde 545 kişiye 54,5 milyon TL ceza uyguladı.





Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Ticaret Bakanlığı olarak piyasa da denge unsurunu bozabilecek her türlü eylem ve fiiller ile ilgili inceleme ve denetimlerimiz detaylı bir şekilde devam etmektedir. Bakanlık olarak spekülatif fiiller ile fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlar, yanıltıcı reklamlar titizlikle incelenmektedir.





Bu kapsamda, ilan platformlarında verilen satılık emlak ilanları inceleme altına alınmıştır. 1 Eylül tarihinden bu yana verilen satılık emlak ilanlarında ilanın yayımda olduğu dönemde ilan fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişiye Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki “taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz” hükmüne aykırı faaliyetleri nedeniyle kişi başına 100.000 TL olmak üzere toplam 54.500.000 TL para cezası verilmesine karar verilmiştir.





Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı mağdur edebilecek her türlü ihtimal bakanlığımızca değerlendirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmaktadır. Bakanlık olarak hem vatandaşlarımızın spekülatif fiyat artışlarından etkilenmesinin önüne geçmek hem de piyasada adaletli ve rekabetçi bir ortam tesis etmek adına elimizdeki bütün argümanların sektör ve konu bazlı kullanılmasına devam edilecektir."















