Ticaret Bakanlığı açıkladı: Manipülatif ilan paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon TL ceza kesildi

Foto/arşiv
Ticaret Bakanlığı piyasa da denge unsurunu bozabilecek her türlü eylem ve fiiller ile ilgili inceleme ve denetimleri detaylı bir şekilde devam ettiriyor.
Bakanlık spekülatif fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlara yönelik yaptığı tespitlerde 545 kişiye 54,5 milyon TL ceza uyguladı.
Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ticaret Bakanlığı olarak piyasa da denge unsurunu bozabilecek her türlü eylem ve fiiller ile ilgili inceleme ve denetimlerimiz detaylı bir şekilde devam etmektedir. Bakanlık olarak spekülatif fiiller ile fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlar, yanıltıcı reklamlar titizlikle incelenmektedir.
Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı mağdur edebilecek her türlü ihtimal bakanlığımızca değerlendirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmaktadır. Bakanlık olarak hem vatandaşlarımızın spekülatif fiyat artışlarından etkilenmesinin önüne geçmek hem de piyasada adaletli ve rekabetçi bir ortam tesis etmek adına elimizdeki bütün argümanların sektör ve konu bazlı kullanılmasına devam edilecektir."