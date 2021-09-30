Ekonomi Yerli otomobilde bir önemli adım daha Bataryayı üretecek şirket kuruldu
OTOMOTİV

Yerli otomobilde bir önemli adım daha: Bataryayı üretecek şirket kuruldu

2023 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilde bir önemli gelişme daha yaşandı. Yerli otomobil girişimi TOGG, SIRO Temiz Enerji Çözümleri adında bir şirket kurdu. SIRO yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketlerini üretecek. Enerji verimliliği konusunda dışa bağımlılık da azalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG yerli otomobilin bataryasını üretecek şirketi kurdu: SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri
TOGG'un üreteceği yerli otomobilin SUV versiyonu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurdu.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.

SIRO yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketleri üretecek. Enerji verimliliği konusunda dışa bağımlılık da azalacak.

TOGG 2020'de araç bataryaları konusunda ABD merkezli Farasis'le anlaştı. SIRO ve Farasis bataryaların üretimi için işbirliği yapacak.

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TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAYACAK

Söz konusu paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.

  • Paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi.

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