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Ekonomi

Togg’dan e-Devlet’e 320 bin giriş

Türkiye’nin Otomobili Togg’un sürücüleri e-Devlet bağlantısını da araçtan kurdu. Bugüne kadar Togg’dan e-Devlet’e 320 bine yakın giriş yapıldı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:27 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Geçen yıl yolları renklendiren milli araç Togg, teknolojik donanımıyla da farkını ortaya koyuyor. 21 Haziran’dan günümüze Togg üzerinden e-Devlet Kapısına yapılan giriş sayısı 319 bin 422’yi buldu.

EN ÇOK GİRİŞ WEB ÜZERİNDEN

E-Devlet’e araçtan girişin yanı sıra toplam giriş sayısının 17 milyar 986 milyon 718 bin 948’e ulaştığı bildirildi. E-Devlet’e girişte web girişi ağırlığını koruyor. E-Devlet hizmetinden faydalanmak için yapılan girişlerin 10 milyar 533 milyon 333 bin 79’u bilgisayar üzerinden, 7 milyar 453 milyon 385 bin 869’u ise mobil cihaz üzerinden yapıldığı belirtildi. E-Devlet’in halen 65 milyon 301 bin 307 kullanıcısı bulunuyor. Bunların 31 milyon 229 bini kadın, 34 milyon 71 bini ise erkek kullanıcı.



#TOGG
#e-Devlet
#Ekonomi
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