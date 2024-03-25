Togg’dan e-Devlet’e 320 bin giriş

E-Devlet’e araçtan girişin yanı sıra toplam giriş sayısının 17 milyar 986 milyon 718 bin 948’e ulaştığı bildirildi. E-Devlet’e girişte web girişi ağırlığını koruyor. E-Devlet hizmetinden faydalanmak için yapılan girişlerin 10 milyar 533 milyon 333 bin 79’u bilgisayar üzerinden, 7 milyar 453 milyon 385 bin 869’u ise mobil cihaz üzerinden yapıldığı belirtildi. E-Devlet’in halen 65 milyon 301 bin 307 kullanıcısı bulunuyor. Bunların 31 milyon 229 bini kadın, 34 milyon 71 bini ise erkek kullanıcı.