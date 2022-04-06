TOKİ’den bin 86 lira taksitle konut

- İzmir Ödemiş'te ise hem alt gelir hem de orta gelir grubunda satışlar yapılacak. Alt gelir grubundaki konutlar 2+1 ve orta gelir grubundaki konutlar 3+1'lerden meydana geliyor.<br><br>Projede alt gelir grubu fiyatları 261 bin 529 TL'den, peşinatlar 65 bin 382 TL'den ve taksitler ise 1.089 TL'den başlıyor. Orta gelir grubunda ise fiyatlar en düşük 390.385 TL'yken, peşinat için bu rakam 97 bin 596 TL ve taksitler için ise 2 bin 439 TL olarak belirlendi.<br><br>Başvuru tarihleri: 31 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022