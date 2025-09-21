Yeni Şafak
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor

Merve Safa Akıntürk
04:0021/09/2025, Pazar
G: 20/09/2025, Cumartesi
TOKİ’nin, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için duyurduğu “Yüzde 25 İndirim Kampanyası” yarın başlıyor. Yaklaşık 168 bin hak sahibinin yararlanabileceği kampanya, ödemesi devam eden vatandaşlara borç yükünü azaltma ve tamamen kapatma fırsatı sunuyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için duyurduğu “Yüzde 25 İndirim Kampanyası” yarın başlıyor. 22 Eylül–17 Ekim 2025 arasında başvurulacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzaladıkları aracı bankalara başvurarak hem indirim hem kredi imkanından faydalanabilecek. Yüzde 25’lik indirimden borç bakiyesinin tamamını kapatamayanlar da yararlanabilecek.

168 BİN HAK SAHİBİ YARARLANABİLECEK

Başvuruda bulunacak kişilerin kampanya tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksit ödemelerini yapmış olması ve geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise Site Yönetimi’nden alınacak “Borcu yoktur” belgesi ve ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belge bankaya sunulmak zorunda.İndirim, 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar satışı yapılmış ve geri ödeme taksitleri başlamış konut ve iş yerleri için geçerli olacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları kampanyadan yararlanamayacak. Yaklaşık 168 bin 198 hak sahibinin yararlanabileceği kampanya, dar ve orta gelirli vatandaşlara borç yükünü azaltarak tapu sahibi olma fırsatı sunuyor.



