THY 813 uçağa sahip olma hedefini yineledi

15:1320/09/2025, Cumartesi
THY, 2033 yılında 813 uçağa sahip olma hedefini yineledi.
THY, 2033 yılında 813 uçağa sahip olma hedefini yineledi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin 2033 yılında 813 uçaklık filoya sahip olma hedefini hatırlattı.

Ekşi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "THY hedeflerine adım adım yürüyor. 2033 yılında 813 uçaklık filoya sahip olma hedefini 2022 yılında koymuştuk. Ülke gururumuz THY, inşallah 2033 yılında dünyanın ilk 5 havayolundan biri olacak. Türk milleti olarak gururluyuz." ifadelerini kullandı.

