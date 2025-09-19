Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
THY'den ucuz bilet kampanyası: Resmen duyuruldu, her şey dahil olacak

THY'den ucuz bilet kampanyası: Resmen duyuruldu, her şey dahil olacak

11:4019/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Türk Hava Yolları’nın (THY) başlattığı kampanya ile yolcular Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş her şey dahil 129 Dolar’dan başlayan fiyatlarla uçuş yapabilecek. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

THY'den ucuz bilet kampanyası! Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 26 Eylül tarihine kadar satın alacakları biletlerle seyahat edebilecek.


İşte THY'nin kampanyalı bilet fiyatları...

01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri aralığında;


Atina ve Selanik: 129 USD

Roma, Milano ve diğer İtalya şehirleri: 169 USD


Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirleri: 199 USD


Paris: 209 USD


Lizbon ve Porto’ya ise 219 USD’den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.


Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

#THY
#Ucuz bilet
#Kampanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ 2025 TARİHİ: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı toplantı tarihi açıklandı mı?