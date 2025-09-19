THY'den ucuz bilet kampanyası: Resmen duyuruldu, her şey dahil olacak

Türk Hava Yolları’nın (THY) başlattığı kampanya ile yolcular Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş her şey dahil 129 Dolar’dan başlayan fiyatlarla uçuş yapabilecek. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

1 /7 THY'den ucuz bilet kampanyası! Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 26 Eylül tarihine kadar satın alacakları biletlerle seyahat edebilecek.



2 /7 İşte THY'nin kampanyalı bilet fiyatları... 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri aralığında;

Atina ve Selanik: 129 USD

3 /7 Roma, Milano ve diğer İtalya şehirleri: 169 USD



4 /7 Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirleri: 199 USD



5 /7 Paris: 209 USD



6 /7 Lizbon ve Porto’ya ise 219 USD ’den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

