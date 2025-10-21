Yeni Şafak
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından 15 bin 330 kişi yararlandı

09:5021/10/2025, Salı
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 22 Eylül'de başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasından 15 bin 330 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, borcunu kapatarak tapusuna hemen sahip olmak isteyen hak sahiplerine yönelik 22 Eylül'de başlatılan kampanya, 17 Ekim'de sona erdi.


Kampanya, satışları 30 Haziran 2024'e kadar yapılmış ve geri ödemeleri bu tarihten önce başlayan konut ve iş yeri alıcılarını kapsadı.


Bu kapsamda kampanyadan 14 bin 381 kişi borç bakiyesinin tamamını ödeyerek tapularını alırken, 949 kişi ise kısmi ödeme yaparak indirimden faydalandı.


Katılımcıların yüzde 96'sı borçlarını banka kredisi kullanmadan kendi tasarruflarıyla kapattı. Böylece kampanyadan toplam 15 bin 330 konut ve iş yeri alıcısı faydalanmış oldu.




