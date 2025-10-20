Bilecik'e TOKİ müjdesi: Bin 399 yeni konut yapılacak

Başkan Yıldırım, il geneline yapılacak olan projenin Bilecik’e hayırlı olmasını diledi. Serkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, vatandaşlarımızı güvenli ve modern konutlarla buluşturuyoruz. Bilecik ve ilçelerimizde toplam 1399 yeni TOKİ konutu çok yakında hemşerilerimizle buluşacak. Bu büyük yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Milletvekilimiz Halil Eldemir’e, Bakanımız Murat Kurum’a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Bilecik" dedi.