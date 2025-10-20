'Yüzyılın konut projesi' müjdesi: TOKİ 500 bin yeni konut kampanyası başlıyor

TOKİ, sosyal konut projeleri ile Türkiye genelinde vatandaşlara modern ve güvenli yaşam alanları kazandırmayı sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin yeni sosyal konutun çok yakında milletle buluşturulacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki dar gelirli vatandaşlara yeni yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor.
250 bin konutluk ‘İlk Evim Projesi’ kapsamında Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi’nde 4 etaptan oluşan bölgede 3 bin 109 konut, 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezinin yapımı tamamlandı.
BAKAN KURUM: ŞİMDİ DE 500 BİN ANAHTARI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ
'HERKES ŞANSINI DENESİN, MEMNUN KALACAKLAR'
Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Ihlamurkent Mahallesi’nde yaklaşık 12 bin 500 kişiye güvenli barınma imkanı sağlayacak, yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı ve konforlu binalar inşa ettiklerini belirtti.
'50 YAŞINDAN SONRA BİR EV SAHİBİ OLDUM'
Yusuf Karaaslan’ın eşi Şenay Karaaslan da evini ilk gördüğünde hissettiklerini şöyle anlattı: Eve geldiğim gün kapıyı açtığımda ağladım. Çok mutlu oldum. 50 yaşından sonra bir ev sahibi olmak, nasıl ifade edilir bilmiyorum. Eşim de bir köşede durdu gözleri doldu. ‘Burası benim evim, bizim evimiz mi?’ dedik. Çok şükür bin şükür. Allah herkese nasip eylesin. Herkese tavsiye ediyorum. Olmuyor diye bir şey yok. Herkes şansını denesin. Çevremizde parklarımız, camilerimiz, eczanemiz ve marketlerimiz var. Her şeye ulaşabiliyoruz.