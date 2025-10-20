'Yüzyılın konut projesi' müjdesi: TOKİ 500 bin yeni konut kampanyası başlıyor

Eşim ‘Bir daha deneyelim ne olur ne olmaz’ dedi. Ben çıkmaz diye düşündüm. Eşimin ısrarıyla iyi ki kuraya yeniden girmişim. Bir anda evimiz oldu. Evin balkonu, odaları, salonu çok hoşumuza gitti. Her yer ışık görüyor, güneş alıyor. Mahallede sosyalleşebileceğimiz alanlarımız var. Yeşil alanlarımız çok güzel. Herkes şansını denesin, çok memnun kalacaklar. Böyle fırsatı kaçırmasınlar.