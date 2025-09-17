Bakan Kurum, depremzede aileleri yeni evlerinde ziyaret etti

Bakan Kurum, daha sonra Onikişubat ilçesindeki Binevler Mahallesi'ndeki yeni evlerine taşınan 3 çocuklu Çıra ailesinin evine konuk oldu. Otobüs şoförlüğü yapan ev sahibi Ömer Faruk Çıra, deprem konutlarının hızla inşa edildiğini belirterek, "Biz geçen yıl da buraya geldik, '3-4 yıla anca biter' dedik. Sürekli 'yapılır mı, yapılmaz mı' diye telaşe içerisindeydik. Sonra rezerv alanı oldu. 1 yıl sonra evimize oturduk. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Biz 1 yılda beklemiyorduk. Burada gece gündüz çalışma vardı. Gece iş çıkışı 03.00'te geliyordum çalışma vardı, gündüz çalışma vardı" dedi.