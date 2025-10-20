Yeni Şafak
Bakanlık bünyesindeydi: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışa çıkıyor

11:3420/10/2025, Pazartesi

Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek

11:3420/10/2025, Pazartesi
AA
Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek
Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin, İzmir, İstanbul ve Samsun'da toplam 319 konut ve 197 iş yeri satışa çıkarılacak. Konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinde olacak. Açık artırma, 30-31 Ekim tarihlerinde, saat 10.30'da 4 ayrı oturum halinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek.


Satışa sunulan taşınmazlar arasında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerleri ile İstanbul'un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki ofis ve dükkanlar da yer alıyor.


Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.


Satışa ilişkin detaylı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.




