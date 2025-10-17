Yeni Şafak
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi

17:35 17/10/2025, Cuma
AA
TOKİ'nin 22 Eylül'de başlayan yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi
TOKİ'nin 22 Eylül'de başlayan yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi. Kampanya kapsamında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi.


Borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 22 Eylül'de başlatılan kampanyanın başvuruları bugün itibarıyla tamamlandı.


Borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak olanlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde indirimden kısmi olarak faydalanabildi.


Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsadı.


Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamadı.


Kampanyadan yararlanmak isteyenler bugüne kadar ilgili bankalara başvurdu. Bu tarihten sonraki borç kapatmalar indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.



