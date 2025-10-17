TOKİ tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Çardak Mahallesi’nde inşa edilen 266 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Yeni konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Proje kapsamında modern yaşam alanlarıyla birlikte çevre düzenlemesi, yeşil alanlar ve altyapı çalışmaları da tamamlanarak bölge halkına güvenli ve konforlu bir yaşam imkânı sunuldu. İşte Diyarbakır TOKİ Silvan sosyal konut teslim tarihleri.
TOKİ tarafından Diyarbakır Silvan ilçesinde yapımına başlanan 266 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Diyarbakır Silvan Çardak Mahallesi'nde yapımına başlanan 266 adet sosyal konut tamamlandı.
Diyarbakır TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
Tamamlanan konutlar, 01 – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.
atay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.