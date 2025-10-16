Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanası devam ediyor. TOKİ indirim kampanyasında son güne giriliyor. Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsıyor. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak. Peki TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitecek, başvuru şartları neler?

1 /5 TOKİ borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek. Peki TOKİ indirim kampanyası devam ediyor mu? TOKİ indirim kampanyası şartları neler, başvuru tarihi bitti mi?

2 /5 TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BİTTİ Mİ? 22 Eylül'de başlayan TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Borcun tamamını kapatmak isteyenler: %25 indirimden yararlanabilir. Borcun bir bölümünü kapatmak isteyenler: Bakiyenin en az %25'inin ödenmesi koşuluyla %25 indirimden yararlanabilir.

3 /5 TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? Satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olanlar. Taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan ve devam eden hak sahipleri başvuru yapabilir. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamaz.

4 /5 TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir: Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların, TOKİ’den satın aldıkları konut veya iş yerlerinin satışının 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olması ve taksit ödemelerinin en geç aynı tarihte başlamış olması gerekmektedir.