TOKİ’nin yeni sosyal konut hamlesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 500 bin sosyal konut projesiyle, dar gelirli ailelere uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkânı sunulacak. Proje kapsamında başvuruların belirli kriterlere göre alınması beklenirken, şehit yakını ve gaziler, en az üç çocuk sahibi aileler ile engelli vatandaşlara öncelik tanınacak. Bu konutların bazıları uygun koşullarla kiraya verilecek. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar belli oldu mu? İşte TOKİ sosyal ve kiralık konut projesinin detayları.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN? TOKi sosyal konut başvuru detaylarının Ekim ayı sonunda paylaşılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON DURUM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız" dedi. Erdoğan, şehit yakını ve gaziler, emekliler, üç çocuklu aileler ve engelli vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrılacağını duyurdu. Ayrıca Türkiye'de ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması hayata geçirilecek.

TOKİ SOSYAL KONUTLAR NASIL KİRALANACAK? Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK? TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK, ÖDEME PLANI NASIL OLACAK? Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.