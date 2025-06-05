Türk Telekom'un %65 enerjisi GES'ten

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, geliştirdikleri teknolojilerle Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağladıklarını ve bu teknolojileri geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma misyonuna uygun olarak hayata geçirdiklerini belirtti. Şirket, Türkiye'nin farklı noktalarında çalışmalarına devam ettiği Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve elektrikli araç şarj ağı hizmetlerinin yanı sıra akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlıyor. Geçen yılın toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 65'ine tekabül eden 405,8 megavat elektrik (MWe) GES kapasitesinin ilk fazının kurulumu için hazırlıklarını bitiren şirket, üç aşamalı yatırımın ilk etabı olan Sivas GES projesinin kurulum çalışmalarına başladı. Bu yıl sonuna kadar tamamlaması planlanan projenin, 96 MWe'lik enerji üretimiyle Türkiye'nin en yüksek kapasiteli lisanssız tesislerinden biri olması hedefleniyor.