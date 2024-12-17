Türkiye Arap sanayi birliğinde

Körfez ülkeleri başta olmak üzere sanayi ile sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı hedefleyen ülkeler bir araya gelerek güçlerini birleştirecekler. Türkiye’de bu güç birliğine katılım sağlayarak sanayisini ve üretimini bir adım daha öteye götürerek sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli bir adım atacak. Birleşik Arap Emirlikleri’nden alınan resmi yazıda Mısır, Ürdün, Bahreyn, ve Fas’ın da bulunduğu Sanayi Birliği'ne şubat ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanları'nın katılacağı bir toplantı ile Türkiye’nin de dahil olacağı belirtiliyor. Türkiye’nin yanı sıra bu toplantıda Katar’ında bu birliğe dahil edilmesi bekleniyor.





STRATEJİK SEKTÖRLERDE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Tarım, gıda, gübre, ilaç, tekstil, kimyasallar, plastikler ve yan ürünleri, metaller, mineraller ve alt ürünleri gibi stratejik sektörlerde iş birlikleri gerçekleştirilecek. İlerleyen dönemlerde bu Sanayi Birliği elektrikli otomobiller ve farklı konularda da iş birliği yapacak. Bu anlamda Türkiye’nin önemli bir başarıya imza attığı Togg ile bu iş birliğine önemli faydalar sağlayacak. Ülkelerin araştırma ve uygulama süreçlerinde edindiği bilgileri ve materyalleri birbiri ile paylaşması ile üretim ve sanayide verim kısa sürede artırılabilecek.





SANAYİ BİRLİĞİYLE KAZAN-KAZAN

2022 yılında 5 ülkenin başlattığı Sanayi Birliği'nde milyarlarca dolar değeri bulan şirketler iş birliği yaparak üretimlerini daha da katlamış durumda. Türkiye’nin de bu birliğe katılmasıyla birlikte Türk firmaları için yeni iş fırsatlarının da doğması bekleniyor. Sanayi Birliği'ndeki ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü 1,2 trilyon dolar olarak belirtiliyor.



