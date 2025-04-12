Türkiye krizi fırsata çevirebilir: ABD'nin ek vergileri bu sektörleri şaha kaldıracak

Trump’ın bir diğer hedefi ise otomotiv sektörü oldu. ABD’ye ithal edilen otomobillere yüzde 25, yedek parçalara ise 3 Mayıs’tan itibaren uygulanmak üzere yüzde 25’lik yeni vergiler getirildi. Bu durum, özellikle Alman, Japon ve Güney Koreli üreticiler için ciddi pazar kayıpları anlamına geliyor.

Türkiye ise güçlü yan sanayi altyapısıyla alternatif tedarikçi konumuna gelebilir.