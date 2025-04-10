ABD'den Çin'e yeni misilleme: Gümrük vergisi oranı bir kez daha arttı

ABD, Çin'e uygulanan vergiyi yüzde 145'e yükseltti.
ABD, Çin'e uyguladığı vergilerde yine değişikliğe giderek yeni bir misillemeyi duyurdu. Buna göre ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranı yüzde 145'e çıkarıldı.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları gittikçe kızışıyor.
Ülkelerden peş peşe misilleme hamleleri gelirken, ABD bir kez daha el yükseltti.
Donald Trump yönetimi, Çin'e uygulanan vergi oranında yeniden artışa gitti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergisi oranının yüzde 145'e çıkarıldığı bildirildi.
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