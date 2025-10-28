Türkiye'nin büyümesi KOBİ'lerden geçiyor

Türkiye ekonomisinin görünmeyen kahramanları olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), istihdamdan üretime, ihracattan yeniliğe kadar her alanda ülke büyümesinin temel taşı olmaya devam ediyor. Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99,7’sini oluşturan KOBİ’ler, yalnızca ekonominin dinamosu değil, aynı zamanda sosyal kalkınmanın da omurgası haline geldi.

EKONOMİNİN OMURGASI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre KOBİ’ler, toplam istihdamın yüzde 70’inden fazlasını sağlıyor. Üretimin ve iç ticaretin en aktif aktörü konumundaki bu işletmeler, aynı zamanda ihracatın yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Ekonominin çarkları KOBİ’lerle dönüyor; yerel ekonomiler canlanıyor, girişimcilik kültürü güçleniyor. Pandemi sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirlerinde KOBİ’lerin çevikliği büyük avantaj yaratıyor. Yerel kaynaklara dayalı üretim kabiliyeti, küresel kırılmalara karşı Türkiye’nin dayanıklılığını artırıyor. Uzmanlar, “Küresel rekabette ayakta kalmanın yolu KOBİ’lerin gücünden geçiyor” yorumunu yapıyor.

DİJİTALLEŞEN İŞ MODELLERİ

Son yıllarda dijital dönüşüm, KOBİ’lerin kaderini değiştiren en önemli faktör haline geldi. E-ticaret platformları, bulut tabanlı sistemler ve dijital pazarlama araçları sayesinde küçük işletmeler artık yalnızca bulundukları şehirde değil, dünyanın dört bir yanında müşterilere ulaşabiliyor. E-ticaret hacminde rekor büyüme kaydeden Türkiye’de, her üç KOBİ’den biri çevrim içi satış kanallarına yönelmiş durumda. Özellikle mikro ihracat düzenlemeleri,

küçük işletmelere küresel pazarlarda büyük fırsatlar sunuyor. Dijitalleşme yatırımları, üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde verimliliği artırırken, maliyetleri azaltıyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN YENİ AKTÖRÜ

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon ayak izi politikaları, KOBİ’ler için yeni bir dönüşüm dalgasını başlattı. Artık yalnızca üretmek değil, sürdürülebilir üretim yapmak da bir rekabet unsuru haline geldi. Yenilenebilir enerjiye yönelen, atık yönetimi sistemleri kuran ve geri dönüşüm projelerine yatırım yapan işletmelerin sayısı hızla artıyor. KOBİ’ler için geliştirilen yeşil finansman modelleri ve karbon nötr sertifikasyon programları, işletmeleri bu alana teşvik ediyor. Sektör temsilcileri, “Yeşil dönüşüm KOBİ’ler için maliyet değil, geleceğe yatırım” diyor.

Yeni nesil girişimciler sahnede

KOBİ ekosisteminin bir diğer dikkat çeken yönü, genç girişimcilerin artan etkisi. Teknolojiye hâkim, sürdürülebilirliği önemseyen ve yeniliğe açık genç işletmeciler, Anadolu’nun dört bir yanında yeni başarı hikâyeleri yazıyor. Kadın girişimcilerin ekonomiye katılımı da hızla yükseliyor; her yıl binlerce yeni kadın girişimci KOSGEB destekleriyle kendi işletmesini kuruyor.







