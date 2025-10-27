ASKON Özbeksitan'da toplandı: Türk Dünyasındaki gönül köprüsü ticarette de kurulmalı

"Bu toplantılarımızın ata yurdunda, Türk Cumhuriyetlerinde yapmamızın nedenlerinden biri de buradaki ekonomiye, biraz daha dikkat çekmek. Buradaki ticarete biraz daha dikkat çekmek. Şu çok kıymetli, Anadolu’dan Türkistan’a uzanan bir gönül köprüsü. Ben önümüzdeki bu süreçte bu gönül köprüsü mottosunu çok önemsiyorum. Çünkü, bakıldığında dinimiz bir, dilimiz bir, ırkımız bir, sadece devletlerimiz farklı, liderlerimiz farklı. Aynı konular üzerinde mutlu olup, aynı konular üzerinde üzülebiliyoruz. Aynı damak tadına sahip yemeklerden faydalanabiliyoruz. O kadar ortak yönümüz varken, bizim hala Türk Cumhuriyetlerinin maalesef toplam ticareti yüzde 5’in altında. Geçen sene Türk Devletleri’nin toplam hasılasının 2.1 trilyon doları aştığını görmekteyiz. Bu oran içerisinde Türkiye’nin Türk Devletleri ile toplam dış ticaret hacmi 25 milyar dolar civarında olmuş. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin birbirleriyle ticaretine, birbirine vermiş oldukları desteklere, birbirlerine sağlamış oldukları imkanlara bakıldığında ise bambaşka bir rakamla karşılaşıyoruz. Avrupa birliğinde üretilen yine Avrupa Birliği’nde tüketilen oran yüzde altmış beş. Bu rakamlar gösteriyor ki, özellikle ekonomi bağlamında bizim henüz Türk Cumhuriyetleri yapacak daha çok işimiz var. Tüm bu veriler Türk Devletlerinin rotasını artık birbirlerine kırmaları gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır." Başkan ayrıca Türk Devletleri arasındaki ticaret hacminin gelişmesi için Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesinde yer aldığı üzere; ülkelerin finansal bağımsızlığı, yabancı paraların kullanımının azaltılarak, yerel para birimlerinde ticaretin artırılması ve ülkelerarası entegre ticari altyapının hızlıca geliştirilerek, uygulamaya alınması gerektiğini söyledi.