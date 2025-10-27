Hayat Kimya AR-GE merkezi yenilik üretmeye devam ediyor

Hızlı tüketim sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Hayat Kimya, güçlü büyümesini AR-GE ve inovasyon odağında sürdürüyor. Ev bakım, bebek bakım, kadın kişisel bakım, kişisel sağlık, temizlik kağıtları ve evcil hayvan bakım kategorilerinde Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia gibi 16 güçlü markasıyla hizmet veren şirket, aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı AR-GE üslerinden birine sahip. Hayat Kimya’nın faaliyet gösterdiği tüm kategorilere yönelik yenilikçi ürünleri tek bir çatı altında geliştiren AR-GE merkezinde, her yıl ortalama 500’e yakın araştırma projesi yürütülüyor. Bugüne kadar 200’e yakın projenin başarıyla hayata geçirildiği merkezde, ürün geliştirmeden performans testlerine kadar her aşamada detaylı bir araştırma süreci uygulanıyor. Merkez, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Cezayir, İran, Mısır, Nijerya, Pakistan, Vietnam, Fas, Bulgaristan, Kenya, Malezya ve Tayland gibi pazarlarda, yerel istek ve ihtiyaçlara uygun ürünler geliştiriyor. 200’e yakın çalışanıyla 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren ve çalışanlarının yüzde 52’si kadın olan Hayat Kimya AR-GE Merkezi, bu oran ile sektörde fırsat eşitliğini destekleyen örnek yapıların da başında geliyor.

Yeniliklerin kaynağı kullanıcı

Hayat Kimya AR-GE Merkezi’nin son 10 yılda yaklaşık 74 patent ve 90 tasarım başvurusu yaptığını; ancak sadece ürün geliştirme odağında bir merkez olmadığını söyleyen Hayat Global AR-GE’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Koç, “Burası aynı zamanda bir teknoloji geliştirme alanı. Şirketimizi geleceğe taşıyacak adımları burada planlıyoruz. Hayat Kimya’nın inovasyon stratejisi, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp geleceğin beklentilerini de öngören bir vizyon üzerine kurulu. Tüketici ile buluştuktan sonra da araştırma süreci devam ediyor. Kullanıcının geri bildirimi ve kullanım deneyimi dikkatle izleniyor. Bu veriler bir sonraki inovasyonumuzun ilham kaynağı oluyor. Fikirden ürüne, üründen tekrar fikre uzanan canlı bir inovasyon ekosistemi içinde sürekli gelişiyoruz. Tasarlanan yenilikçiliğin iyi uygulanabilir olması ve son kullanıcıya ulaşması gerekiyor. Bu nedenle sürekli gelişimi hedefleyen, sürdürülebilir sistemlere dayalı, sektörün gerçeklerine uygun, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veren bir yenilikçilik anlayışı ile çalışıyoruz. Özetle, tüm bu inovasyon yolculuğunun doğuşundan tüketiciyle buluşmasına kadar olan tüm süreç, AR-GE ve pazarlama ekiplerimizin ‘birlikte düşünme ve birlikte üretme gücü’ ile mümkün oluyor” şeklinde konuştu. Koç ayrıca 2024 yılında AR-GE’ye ayrılan bütçenin yatırımlar hariç yaklaşık 1 milyar TL olduğunu ve bu tutarla sektörde AR-GE’ye ayrılan bütçede lider olduklarını da sözlerine ekledi.

Moda tasarımcısıyla da çalışıyorlar terziyle de

Her formülün ardında bilimsel olduğu kadar insani bir hikâye olduğunun altını çizen Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, Hayat Kimya’nın inovasyon ve insan odaklı yaklaşımıyla ilgili şunları söyledi: “Biz AR-GE merkezimizde bilimle duyguları buluşturuyor; inovasyonu insana temas eden bir deneyim yolculuğuna dönüştürüyoruz. Hayat için inovasyon, hayatın ta kendisi! Onlarca coğrafyada binlerce insanla birebir veya toplu görüşmeler yapıyor, farklı profillerden kullanıcıları laboratuvarımıza davet ediyoruz. Birlikte deniyor, konuşuyor, fikirler geliştiriyoruz. Sadece mühendislerle değil jinekologlar, pediatristler, moda tasarımcıları, psikologlar ve sosyologlarla sürekli fikir alışverişi yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde bu anlamda kültürler arası bir çalışma gerçekleştirdik. Türk tüketicilerinin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz beklenti analizlerini Japonya, Kore ve Çin’den gelen uzmanlarla paylaştık. 19 uzman ve 52 katılımcıyla yürüttüğümüz derinlemesine görüşmeler sonucunda, ürün inovasyonu konusunda son derece gelişmiş ve zengin bir pazara sahip olan Asya’daki uzmanların bakış açısıyla, Türk insanının ihtiyaçlarına yönelik alternatif çözümler geliştirdik.”

On evin dokuzuna giriyor

Her yıl yürütülen 500’e yakın tüketici araştırma projesinin 181’inin doğrudan inovasyon araştırması olduğuna dikkat çeken Aydın, şöyle devam etti: “Sadece 2025 yılında farklı coğrafyalardan 100 bini aşkın insanla görüştük ve bu görüşmelerin yaklaşık 40 bini doğrudan inovasyon projelerimizde yer aldı. Bugün Türkiye’de her 10 evin 9’unda en az 1 Hayat ürünü bulunuyor. Globalde ise faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yüzde 60 ila yüzde 90 arasında bir penetrasyona sahibiz. Bu oranlar, sadece bir pazar payı değil; insanlarla kurduğumuz güven bağının çok net bir göstergesi. 2025 yılında toplam tüketici araştırmaları için 260 milyon TL yatırım yaptık. Bu yatırımların her bir kalemi, ‘insanı daha iyi anlamak’ için atılmış adımlar. İnsanı odağına alan bu inovasyon anlayışıyla, 5 kıtada 100’den fazla ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşıyoruz”.

Dördüncü büyük bebek bezi üreticisi

AR-GE ve inovasyonu işinin merkezine koyan Hayat Kimya, yalnızca ürün değil; bilgi, fikir ve strateji üreterek Türkiye’yi global arenada başarıyla temsil ediyor. Dünyanın dördüncü büyük bebek bezi üreticisi olan şirket, aynı zamanda Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kâğıdı üreticisi konumunda. Ekim ayında Türkiye Innovation Week kapsamında düzenlenen İnovaLİG 2025’te Hayat Kimya AR-GE Merkezi, “İnovasyon Döngüsü” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Bu başarı, Hayat Kimya'nın inovasyonu yalnızca bir iş modeli olarak değil, bir düşünme biçimi haline getirdiğini tesciller nitelikte.












