Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti. İş gücü, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,3 puan azalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.