Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görev almak üzere toplamda 2 bin 764 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında alındı. Alım yapılacak kadrolar arasında 244 klinik destek elemanı pozisyonu da bulunuyor. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi kura çekimi tarihini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kuraları henüz çekilmedi. Peki klinik destek personeli alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

1 /5 Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında alındı. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısı dağılımına göre 244 hastane klinik destek elemanı alınacak. Başvurusunu gerçekleştiren adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi kuraları ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

2 /5 Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı işçi alımı kuralına ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı için başvuru süreci sona erdi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa gibi illere yapılacak. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak.

3 /5 Klinik destek elemanı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman yayımlanacak? Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Kura çekiminin Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının ardında nasıl olarak yerleştirme yapılan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi istenecek.

4 /5 Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.