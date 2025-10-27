Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam görüşmeleri: Bakan Işıkhan 'bu bilmeniz gereken en önemli konu' diyerek açıkladı

Asgari ücrette 2026 zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan, hükümetin doğrudan ücret belirlemediğini vurgularken, komisyondaki işçi ve işveren temsilcilerinin yaklaşımına dair önemli ipuçları verdi.
Asgari ücrette 2026 zammı süreci aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla başlayacak. Net 22.104 lira seviyesinde bulunan asgari ücrette yapılacak artış milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen’e önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan Memurlar.net'e yaptığı açıklamada komisyonda hükümetin doğrudan asgari ücreti belirlemediğini vurgulayarak, “Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Bu bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi” ifadelerini kullandı. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısını da şöyle aktardı:
“Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci bir araya geliyor. Bunlar tabii o dönemde ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar.”
Bakan, hükümet olarak sosyal diyaloğa büyük önem verdiklerini belirterek, süreci şu sözlerle anlattı:
“Yapıyla ilgili de önemli olan temsiliyet. İşçi kesiminin hakkını korumak için masaya gelmesi gerek. İşveren kesimi de elbette temsil ettiği kitlenin taleplerini masaya getirecektir. Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz. Biz taraflarla, paydaşlarımızla bir masada oturup, güncel durumu, ihtiyaçlarımızı, rakamları belirleyebilmeliyiz.”
Işıkhan, komisyonda işçi temsilcilerinin taleplerini somut bir şekilde ortaya koymadığına dikkat çekti:
“Tabii Türk-İş'in ve Hak-İş'in açıklamaları oldu sizler de duyuyorsunuz. Yapıyla ilgili şimdi işçi kesiminin talepleri nedir çok iyi bilemiyoruz. Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza. Bu nedenle taleplerini, isteklerini anlayabilmek için diyalog kuruyoruz.”