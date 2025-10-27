Araç sahiplerini ilgilendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 15 Kasım’dan itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması başlayacak, takmayan araç sahiplerine ağır cezalar kesilecek. Peki hangi araçlara zorunlu, cezası ne kadar?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' kapsamında, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda, her yıl 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu olacak.
5 ay kullanılacak kış lastiklerine geçerken, mevzuata uygun olmasına, lastiğin üzerindeki kış işareti sembolüne ve diş derinliğine dikkat edilmesi gerekiyor.
Araç trafikte ilerleyemeyecek
Zorunlu kış lastiği döneminde lastiklerini takmayan sürücülere 5.856 TL ceza kesilecek ve araç trafikte ilerleyemeyecek. Ceza, 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirimle 4.392 TL’ye düşüyor.
7 derecenin altında kış lastiği takılmalı
Uzmanlar, sıcaklığın artı 7 derece ve altına düştüğü durumlarda araçlara kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu vurguluyor. Nedeni ise asfaltın soğuması: Soğuyan yolda araçların fren mesafesi uzuyor, kazalar riski artıyor.
Ömrü 4 yıl veya 40 bin kilometre
Uzmanlar, her yıl lastiklerin kontrol edilmesine dikkat çekerek, normal araçlarda kış lastiklerinin 4 yıl veya 40 bin kilometrede değiştirilmesini öneriyor. Ancak araç tipi ve gücüne göre bu süre değişiklik gösterebiliyor.
Kış lastiği alırken işaretlere dikkat
Sürücüler, kış lastiklerinde “M + S” ve kar tanesi içeren üç dağ işaretine dikkat etmeli. Bu lastikler, yaz lastiklerine göre daha dişli ve kalın yapısıyla kar ve buzda daha iyi yol tutuşu sağlıyor.