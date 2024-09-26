Türkiye’nin kafe-fırın markası 'Aslı' dünyaya açılıyor: 35 mağaza daha geliyor

“Tam kapasiteyle faaliyetlerini sürdüren Dudullu tesisimizin yanı sıra Tuzla’da 3 Milyon Euro tutarında, aylık 2000 tonu aşan üretim kapasitesine sahip yeni tesis yatırımımızı da tamamladık. 6 bin 500 metrekare alana kurulu yeni tesisimiz tamamen otomasyonla çalışacak. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz yüksek teknoloji yatırımıyla birlikte 1200 paletlik depolama kapasitesine ulaşan tesisimiz, hız ve verimlilik konusunda büyük bir fark yaratacak.” ifadelerini kullandı. Bayıralan yeni tesisle birlikte perakende pazarına sundukları ürün çeşitlerinin artacağını da sözlerine ekleyerek, “Endüstriyel maya üretim tekniğiyle artizan ekmek ve simit üretimi gerçekleştireceğiz. Bu maya yönteminin başta mideyi rahatsız etmeyişi olmak üzere birçok artısı bulunuyor. Türkiye’de bu tekniği ilk kez biz uygulayacağız. Ayrıca yeni fabrikamızla birlikte el değmeden tam otomasyonla simit üreten tek marka da olacağız”