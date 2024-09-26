Türkiye’nin kafe-fırın markası 'Aslı' dünyaya açılıyor: 35 mağaza daha geliyor

Börek denildiğinde ilk akla gelen kafe-fırın markası Aslı, yenilenen konseptiyle dikkat çekiyor. Mağaza ağını genişleten Aslı, Tuzla'da hayata geçirdiği 3 milyon euroluk entegre tesisiyle global büyüme planlarını açıkladı. Sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle öne çıkan marka, Türkiye'deki şube sayısını artırmayı ve Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor.
Türkiye’nin önde gelen kafe-fırın zincirlerinden Aslı, yenilenen konsepti ve her damak zevkine hitap eden lezzetleriyle büyümeye devam ediyor.
Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aslı, mağaza ağını genişletiyor. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında markanın konsept dönüşümünü ve büyüme hedeflerini basınla paylaştı.
34 mağaza ile hizmet veren marka, 2025 yılında ise 15 merkez ve 20 franchise mağaza açmaya hazırlanıyor.
“Yenilikçi ürünlerle menümüzü zenginleştiriyoruz”
2021 yılında Eksim Holding çatısı altına girdikten sonra dönüşüm süreci başlayan Aslı, börek başta olmak üzere gelenekselleşen lezzetlerini korurken yeni ürünlerle her damak zevkine hitap ediyor. Kafe-fırın sektörünün iddialı oyuncusu haline gelmeyi hedeflediklerini belirten Aslı Genel Müdürü Caner Bayıralan, “Bizim ‘coffee in bakery’ şeklinde ifade ettiğimiz yeni konseptimizde espresso bazlı kahve çeşitleri, kruvasan, hızlı kahvaltı, sandviç, su böreği, kurabiye çeşitleri ve kahve yanı tatlılarımızla müşteri deneyimini iyileştirmeye devam ediyoruz. Fırın tarafımızı yaklaşık 15 çeşit yeni ürünle güçlendirdik. Özellikle kalem börek çeşitleri ve muffin seçeneklerinde oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.” dedi. Mağazalarda fark yaratacak yenilikçi içecekleri de hizmete sunacaklarını vurgulayan Bayıralan, bu kapsamda çay ve kahve karışımı ‘estresso’yu da basın mensuplarına tanıttı.
Aylık 2000 ton kapasiteyle endüstriyel kanala hizmet edecek
Dünya Aslı lezzetleri ile tanışıyor
Aylık 3 ton gıda atığı doğaya kazandırılıyor
Yatırımlara hızla devam ederken gıdada sürdürülebilirlik odağıyla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bayıralan, “Gıda atıklarını yönetme konusunda önemli bir iş birliğine imza atarak KORU Derneği ile iyi niyet protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında Aslı Dudullu ve Tuzla fabrikalarımızdaki gıda atıklarını KORU Derneği yönetimindeki kompost fabrikasına sevk etmeye başladık. Sevkiyatı da Aslı filosu ile yapıyoruz. Aylık ortalama 2 ton Dudullu fabrikamızdan, 1 ton da Tuzla fabrikamızdan çıkan gıda atıklarını minimize ederek doğaya geri kazandırıyoruz.” dedi. Bayıralan, yeni yılda Aslı mağazalarından çıkan atıkların da geri dönüşüm sürecine dahil etmeye yönelik çalıştıkların devam ettiğini belirtti.