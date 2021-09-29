Ekonomi Türkiyeye seyahat yasağının kalkması sonrası İngiliz turist sayısında rekor artış 10 kat arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'ye seyahat yasağının kalkması sonrası İngiliz turist sayısında rekor artış: 10 kat arttı

İngiltere, Türkiye'yi 22 eylül tarihi itibarıyla kırmızı listeden çıkarmış, uluslararası seyahat kurallarını gevşetmişti. Turizmcileri sevindiren haber sonrası yurda rekor sayıda turist geldi. Türkiye'yi gözde tatil merkezi olarak belleyen İngilizlerin sayısı, son bir haftada 10 kat arttı, yapılan rezervasyonlarda yüzde 1000'den fazla artış olduğu öğrenildi.

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Türkiyeye seyahat yasağının kalkması sonrası İngiliz turist sayısında rekor artış: 10 kat arttı
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Koronavirüs salgını her sektörde olduğu gibi en başta turizmcileri etkiledi. Dünyada sayılı yaz turizmi destinasyonları arasında olan Türkiye'de de sezon başı planlanan rekor turist sayısı, birçok ülkenin pandemi nedeniyle aldığı tedbirlere takıldı. Bu ülkelerin başında da İngiltere yer aldı. 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getiren İngiltere, bu kararından 4 ay sonra vazgeçerek Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkardı.

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İNGİLİZ TURİST SAYISI 10 KAT ARTTI

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli turizm merkezlerine gelmeye başlayan İngiliz turistler, sezon kapanmadan turizmcileri memnun etti. Turizmciler kadar İngiliz turistler de mutlu. Türkiye'yi gözde tatil merkezi olarak belleyen İngilizlerin sayısı, son bir haftada 10 kat arttı.

REZERVASYONLAR YÜZDE 1000 ARTTI

İngiltere merkezli turizm operatörü Jet2.com’un CEO’su Steve Heapy de, Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 1000'den fazla artış olduğunu açıkladı.

Jet2.com’un Antalya ve Dalaman Havalimanları’na haftalık 70 uçuş planladığını bildiren Steve Heapy, “Antalya ve Dalaman’a uçuş ve tatilleri yeniden başlatmaktan ve bu sevilen destinasyonlara bir kez daha müşterilerimizi götürmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

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"İNGİLİZLER TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİ"

“İngilizler bu yaz Türkiye’yi ziyaret etmeyi özlediler.” diyen Heapy, “Bu nedenle ülkenin yeniden açılması büyük taleple sonuçlandı. Müşterilerimiz çok ihtiyaç duydukları güneş ışığının tadını çıkarırken, geleceğe gerçek bir güvenle bakmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

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