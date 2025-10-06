Türkler otobüste Çin’le rekabette

Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenlenen Busworld 2025’e Türk şirketler adeta çıkarma yaptı. Üreticilerden tedarikçilere kadar 107 şirketin boy gösterdiği fuarda Karsan otonom araçlarıyla damga vurdu. Elektrikli Jest ve Toyota işbirliğiyle geliştirdiği hidrojenli Ata modellerinin versiyonlarını görücüye çıkaran markaya yoğun ilgi gösterildi. Karsan CEO’su Okan Baş, şu ana kadar 2 bin Karsan marka aracın dünyanın çeşitli ülkelerinde taşımacılık yaptığının altını çizdi.

AVRUPALI MARKALAR KAN KAYBEDİYOR

Kendi markalarının ana pazarının Avrupa olduğunu belirten Okan Baş, burada dengelerin çok hızlı değiştiğinin altını çizdi. Baş, "Avrupalı markalar otobüste biraz kan kaybetti. Hatta bazı markalar çok zorda kaldı, bir iki tanesi de oyundan düştü. Bunlar elektriklide dünyada da iddialılardı. Bunun sebebi rekabetçiliklerinin az, teknolojilerinin de bence biraz geriden takip ediyor olmasıydı. Koca Mercedes 2018’den bu yana 3 bin otobüs satmış. Biz ise 2018’den bu yana Karsan olarak 2 bin otobüs sattık. Öte yandan Avrupalı markalar defanstayken, Çinliler atakta" şeklinde konuştu.

GELENEKSEL OTOBÜSE 1 KURUŞ HARCAMADIK

Avrupa’da ve dünyada Karsan’ın büyük şansı olduğunu söyleyen Baş, "2018’den bu yana, elektrikli dışında hiçbir yeni yatırım yapmadık, bir kuruş harcamadık. Bizim dizel geçmişimiz çok yok. Biz zaten elektrikliyle doğduğumuz için oraya daha fazla konsantre olup yenilikleri çok daha güncel takip edebiliyoruz. Zaten hiçbir marka birer yıl arayla elektriklilerini 3 yılda tam ürün gamı yapmadı, biz yapabildik" ifadelerini kullandı. Baş, "ABD stratejisini halen sorguluyoruz. Daha farklı yapsak nasıl olurdu diye düşünüyoruz. Şimdi biz otonomu oraya sokacağız, ilk otonom e-Jest ilk oraya girecek. ABD’ye gidecek. Henüz daha netleşmedi" dedi.

Çinli markaların Avrupa otobüs pazarında neredeyse yüzde 17 paya ulaştığına dikkat çeken Karsan CEO’su sözlerine şöyle devam etti: "Bence Türkiye’nin Çinli markalara karşı şansı var. Avrupalı markaların yerini dolduracak bir biz varız bir de Çinliler. Çinli markaların coğrafik sıkıntısı var, bizim o anlamda avantajımız var. Regülasyonlarda da avantajlıyız. Çinli markaların teknoloji sahiplikleri var ama biz de ona ulaşabiliyoruz. Tabii çok agresif olmak istedikleri zaman ölçek avantajları fazla. Devlet desteği de fazla. Bizde öyle bir durum yok." Baş, "Avrupalılar kan kaybediyor, Çinliler atakta. Biz ise ikisinin ortasında avantajlı bir konumdayız. Avrupa’da da yeni pazarlarda güçlenmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Megane’nın bitişine hazırlık yapıyoruz

Yılda 55 bin Renault Megane üretimi yaptıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “2027’de bitecek bu kapasitenin yerini doldurmak için kimi zaman biz gidip bazı markalarla görüşüyoruz, kimi zamanda onlar bizimle irtibata geçiyor. Biz bu işi en az ana üretici marka kadar iyi yapıyoruz. Öte yandan Türkiye’de üretim yapmak isteyen dünyanın çeşitli yerlerinden birçok markayla da temas halindeyiz. Avrupalı bazı üreticiler yeni iş modelleri arıyor. Bizimle görüşüyorlar. Elektrikli ve otonomda güçlü olduğumuz için ilgililer” diye konuştu.







