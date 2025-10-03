Sedan Togg liderliği pekiştirdi

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki küresel markası Togg elektrikli araç pazarında zirvede yer aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, Togg’un yeni modeli T10F, satışa sunulmasının ardından kısa sürede araç pazarında öne çıktı. T10F, eylülde 1194’lük satışla Türkiye’de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken, aynı dönemde elektrikli araç satışlarında Tesla 1664 adetle ilk sırada yer aldı, Togg’un ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti. Böylece iki Togg’un toplam adeti geçen ay 2255 adedi buldu. Böylece Togg her iki modelin satışıyla Tesla'yı geçerek, zirvenin sahibi oldu.

T10F’İN FİYATI 1 MİLYON 860 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

ODMD verilerine göre eylülde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,77 artarak 88 bin 274’e ulaşırken, yine aynı dönemde elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Sadece Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden 15 Eylül itibarıyla siparişleri alınan Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken marka ayrıca, sportif fastback bir model olan T10F V2 için özel finansman desteği de başlattı. T10F’in V1 RWD standart menzile sahip aracı, 1 milyon 860 bin liradan, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı. Araç ayrıca Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.

ARAÇ PAZARI %9,15 BÜYÜDÜ

ODMD’nin Eylül 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 oldu. 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 100,5 artarak yüzde 13,3, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 203 yükselerek yüzde 4,7 paya sahip oldu.

VERGİNİN YÜZDE 82’Sİ A, B VE C SEGMENTİNDE

Pazarın yüzde 82,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 416 bin 257 ile yüzde 56 pay, B segmenti otomobiller 191 bin 817 ile yüzde 25,8 pay aldı.











