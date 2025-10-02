Togg T10X ve T10F için faizsiz kredi limitini arttırdı: Ekim ayında 700 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı

Yerli otomobil üreticisi Togg, Ekim ayına özel cazip bir finansman kampanyası başlattı. Marka, T10X ve yeni T10F modelleri için 700 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Bu rakam, Togg’un bugüne kadar açıkladığı en yüksek faizsiz kredi limiti olarak öne çıkıyor. Daha önce T10X için 400 bin TL, T10F içinse 200 bin TL olan limit, Ekim ayı itibarıyla her iki modelde de 700 bin TL’ye yükseltildi.
Yerli otomobil üreticisi Togg, Ekim ayı boyunca geçerli olacak iddialı bir finansman kampanyasını duyurdu. Marka, T10X ve yeni T10F modelleri için 700 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Bu rakam, Togg'un bugüne dek uyguladığı en yüksek faizsiz kredi limiti olarak dikkat çekiyor. Daha önceki kampanyalarda T10X için 400 bin TL, T10F içinse 200 bin TL olan bu limit, Ekim ayı itibarıyla her iki model için de 700 bin TL'ye yükseltildi.
UZUN VADELİ ESNEK FİNANSMAN DESTEĞİ
Sıfır faizli kredinin yanı sıra, Togg tüketicilere daha esnek ödeme koşulları sunan uzun vadeli finansman modellerini de devreye soktu:
Bireysel Müşteriler: 48 aya kadar vade seçeneğiyle, 1 milyon 750 bin TL tutarında kredi, yüzde 2,73 faiz oranı ile kullanılabiliyor.
Kurumsal Müşteriler: Aynı kredi tutarı (1 milyon 750 bin TL) ve vade (48 ay) için yüzde 2,80 faiz oranı uygulanıyor. Bu paket için aylık ödeme tutarı 68 bin 497 TL olarak belirlenmiştir.
Togg T10X Fiyatları
*Başlangıç fiyatı: 1 milyon 952 bin TL
*Uzun menzilli V1: 2 milyon 262 bin TL
*Uzun menzilli V2: 2 milyon 428 bin TL
Togg T10F Fiyatları
*Başlangıç fiyatı: 1 milyon 918 bin TL
*Uzun menzilli V1: 2 milyon 228 bin TL
*Uzun menzilli V2: 2 milyon 393 bin TL
28 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR
TOGG'un yeni modeli şarj süresi ile de dikkat çekiyor. T10F 28 dakikada yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor.