Togg T10X ve T10F için faizsiz kredi limitini arttırdı: Ekim ayında 700 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı

Yerli otomobil üreticisi Togg, Ekim ayı boyunca geçerli olacak iddialı bir finansman kampanyasını duyurdu. Marka, T10X ve yeni T10F modelleri için 700 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Bu rakam, Togg'un bugüne dek uyguladığı en yüksek faizsiz kredi limiti olarak dikkat çekiyor. Daha önceki kampanyalarda T10X için 400 bin TL, T10F içinse 200 bin TL olan bu limit, Ekim ayı itibarıyla her iki model için de 700 bin TL'ye yükseltildi.