Eylül 2025’te en çok satan otomobiller açıklandı: İşte ilk 10'da yer alan araçlar

Eylül 2025 otomotiv satış rakamları açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,15 büyüyerek 927 bin 647 adede ulaştı. Sadece eylül ayında satışlar geçen yıla kıyasla yüzde 25’in üzerinde artış gösterdi. Segment bazında C sınıfı otomobiller yüzde 56 pay ile en çok tercih edilen modeller olurken, gövde tipinde SUV araçlar açık ara farkla lider oldu. Elektrikli otomobil satışları da dikkat çekici bir yükseliş kaydederek yüzde 18 pazar payına ulaştı. Markalar arasında ise Renault Megane 4.372 adet satışla eylülün zirvesine çıkarken, onu Fiat Egea 4.005 ve Renault Clio 3.707 adetle takip etti. Nissan Qashqai, Dacia Sandero, Toyota Corolla ve Hyundai i20 de listenin öne çıkan modelleri oldu. İşte 2025 Eylül ayında en çok satılan otomobiller...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları 2025'in ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 adede yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre: Otomobil satışları yüzde 9,98 artışla 742 bin 687 oldu.

Hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak kayda geçti. Sadece Eylül 2025’te ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,71 artarak 110 bin 302 adet oldu.



Otomobil satışları yüzde 26,77 artışla 88 bin 274 Hafif ticari araç satışları ise yüzde 21,66 artışla 22 bin 28 adet olarak gerçekleşti.

Segment ve gövde tipi tercihleri Pazarın yüzde 82,3’ünü düşük vergi oranlı A, B ve C segmentleri oluşturdu. C segmenti yüzde 56 payla ilk sırada yer aldı. Gövde tipinde ise SUV’lar 465 bin 791 satış ve yüzde 62,7 payla zirvede. SUV’ları sırasıyla sedan (%22,3) ve hatchback (%14,1) modeller izledi.

Motor ve Şanzıman Dağılımı Benzinli otomobiller: %46,6 (345 bin 838) Hibrit: %26,7 (198 bin 174) Elektrikli: %18 (133 bin 781) Dizel: %7,9 (58 bin 695) Otogazlı: %0,8 (6 bin 199)

3 /14 Elektrikli otomobil satışları dikkat çekici şekilde yükseldi: 160 kW altı satışlar %100,5 artışla %13,3 pay aldı. 160 kW üzeri satışlar ise %203 artışla %4,7 paya ulaştı. Otomatik şanzımanlı araçların payı %94,3 olurken, manuel şanzımanlılar yalnızca %5,7’de kaldı.

İŞTE EYLÜL 2025'İN EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLERİ

10- Hyundai i20 - 1.912

9- Toyota C-HR - 2.080

8- Renault Duster - 2.138

7- Fiat Egea Cross - 2.445

6- Toyota Corolla - 2.542

5- Dacia Sandero - 3.290

4- Nissan Qashqai - 3.621

3- Renault Clio - 3.707

2- Fiat Egea - 4.005