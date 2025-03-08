Türkşeker ürünleri PttAVM'de

Ramazan ayında kamu iştirakleri halkın enflasyona ezdirilmemesi ve uygun fiyatla kaliteli ürünler alabilmesi için güçlerini birleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı iştiraklerinden Türkşeker’in farklı kilogramlarda toz ve küp şeker çeşitleri bundan böyle PttAVM’de de satılması için protokol imzalandı. Ramazan ayına denk getirilen anlaşma sayesinde, Türkşeker’in ürünleri internet üzerinden geniş bir tüketici kitlesine ulaştırılacak.





ŞEKERE E-İHRACAT YOLU

Protokol imza töreninde konuşan Türkşeker Genel Müdürü Dr. Muhiddin Şahin, iş birliğinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilerken, PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ise, “Bu iş birliği sayesinde Türkşeker’in ürünleri uygun fiyatla tüketici ile buluşturulacak. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çaykur, Atatürk Orman Çiftliği, Fiskobirlik gibi pek çok kamu iştiraki firmanın ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.





100 ÜLKEYE TÜRK ŞEKERİ

Çevikoğlu, Çin'in en büyük e-ticaret platformları JD'nin yanı sıra Alibaba'nın Tmall ve TikTok'un sahibi olduğu Douyin’de “Türkiye Premium Store" adı verilen PttAVM mağazaları açtıklarını belirterek, “Şimdi Türk şekerini Çin başta olmak üzere 100’e yakın ülkeye ihraç edeceğiz. Bu ülkelerin vatandaşları kadar işletmelerinin ve sanayicisinin de Türk şekerine ilgisinin yoğun olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.



