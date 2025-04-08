Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Üç ayda 315 bin 721 kişi İŞKUR ile işe girdi

Üç ayda 315 bin 721 kişi İŞKUR ile işe girdi

11:118/04/2025, вторник
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un bu yılın ocak-mart döneminde toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla istihdamı destekleyici uygulamalara devam ettiklerini belirtti. Işıkhan, "Ocak-mart döneminde toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik." ifadelerini kullandı.


Paylaşımında "İŞKUR'da iş var" sloganını kullanan Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan
#istihdam
#İŞKUR

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar erken mi kapanacak? Yaz tatili erkene mi çekilecek? İşte 2025 MEB tatil takvimi