Ekonomi Uluslararası kuruluşlar art arda revizyona gitti Büyüme tahmini yüzde 11e çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uluslararası kuruluşlar art arda revizyona gitti: Büyüme tahmini yüzde 11’e çıktı

Türkiye bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyürken, uluslararası kuruluşlar da büyüme tahminlerinde art arda revizyona gitti. OECD, Dünya Bankası, IMF ve Avrupa Birliği’nin ardından derecelendirme kuruluşlarından da revizyon açıklamaları geldi. Moody’s Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 9.2’den yüzde 11’e yükseltti.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Uluslararası kuruluşlar art arda revizyona gitti​: Büyüme tahmini yüzde 11’e çıktı
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Küresel ekonomileri sert vuran Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye, hızlı toparlanmasını kesintisiz sürdürüyor. Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,4, ikinci çeyrekte yüzde 22 ve üçüncü çeyrekte 7.4’lük büyümenin ardından uluslararası kuruluşlar da yıl sonu tahminlerinde art arda revizyonlara başladı. İlk revziyonun geldiği Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yıl sonu büyüme tahminini yüzde 5’ten yüzde 8,5’e yükseltti. Banka, 2022 yıl sonu için büyüme tahminini yüzde 4,5’ten yüzde 3’e, 2023 beklentisini de yüzde 4,5’ten yüzde 4’e düşürdü.

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AB 5.2’DEN 9’A ÇIKARDI

  • Uluslararası Para Fonu (IMF) de Türk ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,8’den yüzde 9’a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3,3’te sabit tuttu. OECD, 2021 yılı için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6’ya indirirken, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 9 olarak yukarı yönlü revize etti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da yüzde 5,2’den yüzde 9’a yükseltti.

GOLDMAN SACHS’IN BEKLENTİSİ % 10.5

Çok uluslu ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da, Türkiye’nin 2021 büyüme tahminini yüzde 10,5'e çıkardı. Uluslararası kurum ve yatırım bankalarının ardından kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltti. Uluslararası reyting kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi olduğuna işaret ederek, yıl sonunda yüzde 11 büyüyeceği tahmininde bulundu. Moody’s kasım ayında yayımlanan Küresel Makro Görünüm Raporu’nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

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  • Moody’s’in açıklamasında, Türk lirası üzerindeki mevcut baskıdan bağımsız olarak, brüt ve net bazda döviz rezervlerinin kademeli olarak yeniden yapılandırılmasını destekleyen düşük cari açık nedeniyle Türkiye’nin temel dış kırılganlık riskinin azaldığına işaret edildi.

Sıfırcı hoca yüzde 9,8'e çıkardı

Türkiye’nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu B2 olarak teyit ederken, not görünümünü negatifte bıraktı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 9,2’den yüzde 10,5’e çıkardı. ‘Sıfırcı hoca’ olarak bilinen Standard & Poor’s’ta (S&P), 2021 yılı için büyüme tahminini 1.2 puan artırarak yüzde 9.8’e, 2022 yılı için tahminini ise yüzde 0.4 artırarak 3.7’ye çıkardı.

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