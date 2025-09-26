Yeni Şafak
Vakıf Katılım’ın 'Vaade Dayalı Kıymetli Maden' işlemi ile geleceği güvenle planlayın

Vakıf Katılım'ın 'Vaade Dayalı Kıymetli Maden' işlemi ile geleceği güvenle planlayın

11:0026/09/2025, Cuma
Vakıf Katılım Hazine ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Tarık Börekçi.
Vakıf Katılım Hazine ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Tarık Börekçi.

Vakıf Katılım, Vaade Dayalı Kıymetli Maden işlemleri ile tüzel müşterilerine, maliyetlerini bugünden hesaplama ve fiyat dalgalanmalarına karşı korunma fırsatı sunuyor.

Vakıf Katılım, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çözüm ve ürünler geliştirmeye devam ediyor. Finansal risklerini etkin şekilde yönetmek isteyen tüzel müşteriler için sunduğu Vaade Dayalı Kıymetli Maden Alım/Satım İşlemleri (Forward) sayesinde, ileri vadeli kıymetli maden alımlarına ve yükümlülüklerine ilişkin fiyatlar bugünden belirlenebiliyor, finansal planlamalar daha sağlıklı yapılabiliyor.

“Müşterilerimizin sürdürülebilir bir ticari yapı kurmalarına katkıda bulunuyoruz"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Hazine ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Tarık Börekçi, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını esas alarak sunduğumuz Vaade Dayalı Kıymetli Maden işlemleri ile tüzel müşterilerimize, maliyetlerini önceden bilme ve geleceğe dair daha sağlıklı planlama yapma imkânı sunuyoruz. Döviz Forward işlemleriyle aynı işleyişe sahip, katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak sunduğumuz bu ürün ile tüzel müşterilerimiz, kıymetli maden piyasalarındaki dalgalanmalara karşı, kendilerini güvence altına alabiliyor. Örneğin; altın üretimi yapan bir firma, gelecekte üreteceği ve anlaşma kapsamında satacağı altının fiyatını bugünden sabitleyerek, çıkarma maliyetleriyle birlikte ticari kârını da öngörülebilir hâle getirebiliyor. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de finansal istikrarı destekleyen çözümler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.




