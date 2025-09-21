Katılım finansa kanun geliyor

Uzun süredir beklenen İslami Finans ya da Katılım Finans Kanunu için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Ekonomi yönetimi, önümüzdeki yasama döneminde Meclis gündemine alınması için yeni kanun teklifinin taslak çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Edinilen bilgiye göre; katılım esaslı kalkınma bankalarının sektördekinin payının artırılması ve dış pazarlarda Türkiye merkezli katılım finans şirketlerinin büyütülmesi için mevzuat değişikliğine gidilecek.

KAYNAKLAR KATMA DEĞERLİ ALANLARA

Katılım bankaları, başta sanayi ve turizm olmak üzere enerji, eğitim, sağlık sektörlerindeki işletmelere finansman sağlayan finans kuruluşları olduğu için bu şirketler sermayelerine göre tanımlanıyor. Meclis gündemine alınacak Katılım Finans Kanunu ile sermayesi katılım finansmanına ve İslami iktisadın usullerine göre belirlenmiş kalkınma bankalarının oluşturulmasının önü açılacak. Böylece enerji, altyapı ve teknoloji gibi stratejik alanlara yönlendirilecek yatırımlarda katılım finans ilkelerinin daha etkin kullanılmasına da imkan sağlanacak.

İSLAMİ SİGORTACILIK BÜYÜYECEK

Türkiye'de yılın ilk altı ayında prim üretimi 32,5 milyar lirayı aşan katılım sigortacılığının prim üretimindeki payını artırmak için de çalışmalara ağırlık verildi. Katılım Finans Kanunu teklifiyle, katılım finansın güçlendirilmesi için gereken yasal mevzuat çalışmaları da tamamlanacak. Buna göre, katılım sigortacılığı mevzuat alt yapısı geliştirilecek. Katılım sigortacılığının ve katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığı artırılacak. Risk paylaşımı esasına ve sosyal adalet ilkelerine dayalı olarak bireyler ve kurumla uzun vadeli olarak yatırımlarını İslami usullere göre güvence altına alacak. Buradaki tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına katkı sunulacak.

Teklifle katılım finans ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla düzenleyici çerçeve oluşturulacak. Katılım finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliği artırılacak. Katılım esasına göre faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin düzenlemelerin de hayata geçirilmesiyle, katılım esaslı faaliyet gösteren banka dışı finansal kuruluşlar için gereken zemin inşa edilecek. Böylece Türkiye'deki katılım finans şirketlerinin yalnızca yurtiçinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de güçlü bir konuma ulaşması için gereken stratejik yol haritası da belirlenecek.

KURUMSAL DÖNÜŞÜM SAĞLANACAK

Katılım finans sisteminin yaygınlaştırılması için çeşitli ürün ve hizmetler geliştirilecek. Katılım finansın kurumsal dönüşümünü gerçekleştirecek ve sektörü destekleyecek mekanizmalar inşa edilecek. Katılım finans kavramı, katılım finans esaslarına uygun olarak faaliyet gösteren katılım finans kurumları, katılım sermaye piyasaları, katılım sigortacılığı ve katılım sosyal finans gibi farklı sektörleri bütüncül yaklaşımla tek bir yasa da tanımlanacak.







