Düğünlerde kadınların yeni gözdesi: Pek çok kuyum ürününün tıpatıp benzeri bulunuyor

Yağıcı, sosyal medya fenomenlerine de imitasyon takı gönderdiklerini anlatarak, "Gerçekleriyle birebir aynı, hiçbir şekilde ayırt edilemiyor. Ürünlerin içlerine 'demo' damgası bastığımız için içine bakılırsa belli oluyor, dışardan farkı anlaşılmıyor. Alanlar da genelde gelinler oluyor, eşleriyle birlikte geliyorlar. Maddi güçleri yetmediği için 2-3 tane gerçek aldıysa yanına 2-3 tane de altın kaplama bilezik alıyorlar. Böylece eşe dosta belli etmeden takılarını tamamlıyorlar." ifadelerini kullandı.





Takı konusunda gösterişin sınır tanımadığı roman düğünlerine katılan müşterilerinin de olduğunu belirten Yağıcı, "Romanlarımızın takılara ayrı bir sevdaları var. Bir iki tane değil, böyle 7-8 tane takı takmayı seviyorlar. Devamlı müşterilerimiz var, takılarını bizden temin ediyorlar." diye konuştu.