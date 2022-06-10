Ekonomi Vatandaş dev şirketlerin karına ortak olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaş dev şirketlerin karına ortak olacak

Tasarrufların Türk Lirası varlıklarda değerlendirilmesini teşvik için, devlet iç borçlanma senedi çıkartılıyor. Vatandaşlar bu senetlerle; BOTAŞ, TPAO, THY ve Türk Telekom gibi dev şirketlerin kârlarına ortak olacak. 3 ayda bir getiri sağlayacak senetlerin talep toplama işlemleri 15 Haziran’da başlıyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Vatandaş dev şirketlerin karına ortak olacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımlar atıyor. İçinden geçilen süreçten başarıyla çıkılması için bir dizi adım atılacığını dün akşam saatlerinde duyuran bakanlık, ilerleyen saatlerde ilk olarak Gelire Endeksli Senet adımını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk lirasını deskteklemek amacıyla Gelir Endeksli Senet (GES) çıkarılacak. Bakanlık açıklamasında, "Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir" denildi.

KİŞİLER ORTAK OLABİLECEK

  • Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek. Vatandaş alacağı senetlerle BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türk Hava Yolları, Türk Şeker, Çaykur, PTT, Türk Telekom gibi dev kamu iştiraklerinin karına ortak olacak. Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecek.

ÜÇ AYDA BİR GETİRİ

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecek.

DEVAMI GELECEK

  • Açıklamada; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edileceği ve yeni adımların kamuoyu ile aşamalı olarak paylaşılacağını ifade edildi. Açıklamada, "Dünyanın sayılı büyük ekonomileri arasında yer alan Türkiye, serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alarak güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam etmektedir. Ekonomimizin yakaladığı güçlü ve dengeli büyüme performansının daim kılınması hedeflenmektedir" denildi.

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