Yaptırım sahtekârlığı: ABD, Hindistan üzerinden Rus petrolünü aklıyor

Avrupa Birliği'nin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulaması dün itibarıyla başladı. Ancak Amerikan Bloomberg internet sitesi, başta ABD olmak üzere AB ülkelerinin, kendi yaptırımlarını delmek için gerekli sistemi önceden kurduğunu ortaya koydu. Bloomberg'in 5 Şubat tarihli haberinde, Washington ve Brüksel'in, Hindistan'ın Rusya'dan ucuza aldığı petrolü rafinerilerinde işleyerek dizel yakıt olarak yine Batı'ya satmasına bilinçli bir politikayla kapı açtıkları belirtildi. Batılı ülkelerin sözde yaptırım politikası, Rus petrolünü Yunan tanker filosunun taşınmasına ve düşük tutulan fiyatlar üzerinden Batılı enerji şirketlerinin tarihi rekorlar kırmasına da imkan sağlıyor. Bu yolla Batılı ülkeler uyguladıkları yaptırımların kendileri için maliyeti olmamasını amaçlıyor.

UCUZA ALIYOR PİYASA FİYATINDA SATIYOR

Sözde Rusya için Ukrayna savaşının maliyetini artırmak ve gelirlerini düşürmek adına Rus petrol ve gazına tavan fiyat getiren ABD ve AB için Hindistan yaptırımları delmede merkezi rol oynuyor. Batılı ülkeler, Hindistan'ın Rusya'dan düşük fiyatlarla petrol almasına ve Yeni Delhi'nin aldığı bu petrollerin, Batılı şirketler tarafından kurulmuş rafinerilerde işlenerek piyasa fiyatından tekrardan enerji sistemine girmesine göz yumuyor. Uzmanlar, Washington ve Brüksel'in kurulu ambargoyu delme sistemine açıkça göz yumduğunu kaydediyor.

BENZİN VE DİZEL TEDARİKİ ARTIYOR

Habere göre, Ocak ayında Hindistan'dan, ABD'nin New York limanına gelen günlük benzin ve dizel yakıt miktarı 89 bin varile ulaşmış durumda. Bu oran son dört yılın en yükseği anlamına geliyor. Yine Avrupa’ya gelen düşük sülfürlü dizel miktarı Ekim 2021'den beri en yüksek oran olan 172 bin varile ulaşmış durumda. 5 Şubat'ta başlayan yeni yaptırımlar ile bu miktarın daha da fazla artması bekleniyor.

PETROLÜ YUNAN TANKERLERİ TAŞIYOR

Batılı ülkelerin kendi yaptırımlarını deldikleri operasyon için gerekli petrolü taşıyan da yine bir AB üyesi ülke Yunanistan. Son verilere göre Rus petrolünün yüzde 63'ü Yunan bandıralı tankerler tarafından dış piyasalara taşınıyor. Taşınan petrolün büyük çoğunluğu Süveyş Kanalı üzerinden Hindistan ve Çin'e gidiyor. Hindistan'a taşınan Rus petrolü oradaki rafinerilerde işlenerek dizel ve benzin olarak ABD ve AB'ye gönderiliyor.

KÂR REKORU KIRIYORLAR

Batı'nın kurduğu yaptırım delme ağının üçüncü ortağı ise dev enerji şirketleri. Rus petrolüne getirilen tavan fiyat ve Rusya-Ukrayna savaşının uzaması enerji şirketlerinin rekor seviyede kârlar elde etmesine sebep oluyor. İngiliz enerji şirketi BP ve Shell'in Hindistan'da önemli yatırımları olduğu biliniyor. Geçen hafta başında, tek başına Shell, 2022'de önceki yıla göre iki kattan fazla bir oranda, 40 milyar dolarlık rekor kâr elde ettiğini açıkladı.



