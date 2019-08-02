Ekonomi Yatırıma öncelik ajandası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırıma öncelik ajandası

Hükümet, cari açığa da ilaç gibi gelecek dört yıllık döneme ilişkin yatırımda öncelikli alanları belirledi. Enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim sektörleri öncelikli yatırım yapılacak alanlar olarak öne çıktı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yerli ürünlere dönük görünürlük ve farkındalık da dört yıllık süreç içinde artırılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin zayıf yönlerini araştıran hükümet diğer yandan da yatırımda öncelikli alanlar için yol haritasını çizdi. 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemine giren Hükümetin 2023 yılına kadar atacağı adımlardan bazıları özetle şöyle:

CARİ AÇIĞA NEŞTER

Cari açığın düşürülmesi amacıyla, enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim sektörleri gibi öncelikli yatırım yapılabilir alanlar gözden geçirilecek. Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı etkin yönetim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgelerinin sayıları artacak. Türkiye’de üretilmeyen 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimini teşvik edilerek, biyoteknoloji alanında yetkinlikler artırılacak. Petrokimyada kümelenmeye gidilecek ve Ceyhan Endüstri Bölgesi hayata geçirilecek. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak. Savunma alanında hayata geçirilen yerli ürünler başta olmak üzere diğer alanlarda uygulamaya sokulan yerli ürünlerin görünürlüğü ve farkındalığı artırılacak.

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