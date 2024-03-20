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Ekonomi

Yatırımlara ‘online’ takip

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi gözetiminde yapılan yatırımlara takip mekanizması kurulacak.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:20 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kamuda yürüyen yatırımlara ilişkin süreçler tespit edilerek e-Devlet’e entegre edilecek. Dijital bir altyapı marifetiyle, e-Devlet entegrasyonu olmayan süreçlerin de oluşturulacak bir sistem aracılığıyla takibinin sağlanması sağlanacak. Bu çerçevede kamu kurumlarının bünyesinde ya da bilgisinde yürütülen yatırımlara ilişkin süreçler tespit edilecek. Sonrasında ise e-Devlet entegrasyonu olan süreçlerin kurulacak dijital bir altyapı marifetiyle, e-Devlet entegrasyonu olmayan süreçlerin takibi öngörülüyor.




#Yatırım
#e-Devlet
#Dijital
#Teknoloji
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