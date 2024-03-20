Yatırımlara ‘online’ takip

Kamuda yürüyen yatırımlara ilişkin süreçler tespit edilerek e-Devlet’e entegre edilecek. Dijital bir altyapı marifetiyle, e-Devlet entegrasyonu olmayan süreçlerin de oluşturulacak bir sistem aracılığıyla takibinin sağlanması sağlanacak. Bu çerçevede kamu kurumlarının bünyesinde ya da bilgisinde yürütülen yatırımlara ilişkin süreçler tespit edilecek. Sonrasında ise e-Devlet entegrasyonu olan süreçlerin kurulacak dijital bir altyapı marifetiyle, e-Devlet entegrasyonu olmayan süreçlerin takibi öngörülüyor.